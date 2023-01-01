بوتر: تشيلسي لعب مباراة دون المستوى.. معركة المربع الذهبي تزداد صعوبة

الأحد، 01 يناير 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

أبدى جراهام بوتر مدرب تشيلسي استياءه من أداء الفريق عقب التعادل مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم رحيم سترلينج للبلوز في الدقيقة 16، وتعادل سيرج أورييه في الدقيقة 63.

وقال بوتر في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "لقد كانت مباراة دون المستوى. يجب أن نمنح نوتنجهام فورست حقه. لقد لعب مباراته بشكل جيد".

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وأضاف "لم نلعب نحن جيدا بما فيه الكفاية حينما كنا مسيطرين. ليس من السهل خلق الفرص أمام فورست لأنه يدافع بعمق ويهاجم المساحات جيدا".

وأوضح بوتر "عانينا في الشوط الثاني ولذلك لست سعيدا بهذا الأداء. يجب أن نتقبل النقطة ولكننا نشعر بالإحباط".

وتابع "الطريقة التي تلقينا بها الهدف محبطة. لم نسيطر على المباراة في هذه المرحلة إطلاقا. ورغم أن الهدف أحبطني إلا أنه ليس السبب في فقدان النقاط، بل الأداء الذي لم يكن جيدا".

وواصل المدرب "البدلاء ساعدونا. ماتيو كوفاسيتش منحنا سيطرة أكبر في الوسط وحكيم زياش ساهم بشكل جيد. أداء البدلاء كان إيجابيا ولم يكن كونور جالاجر محظوظا بفرصته الضائعة".

وعن المعركة لأجل المراكز الأربعة الأولى قال بوتر: "الأمر صعب دائما لأن هناك الكثير من الفرق الكبيرة بمدربين ولاعبين من القمة. نحتاج للتركيز على المباراة القادمة لأن الطريق لا يزال طويلا".

أما عن تدعيمات يناير أوضح المدرب في تصريحات تالية عبر سكاي سبورتس "حتى يخبرني أحد بأن النادي قد تعاقد مع لاعب بالفعل، سيكون من غير العادل أن أعلق على ذلك الأمر".

تشيلسي حقق فوزا وحيدا في آخر 7 مباريات بالدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد البلوز إلى 25 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن، فيما يحتل نوتنجهام المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

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