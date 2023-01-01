كونتي: توتنام لا يملك الكثير من المبدعين.. والمركز الخامس قد يكون الأفضل

أقر أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر بصعوبة تحقيق أي إنجازات في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر.

الهدفان أتيا بتوقيع بوينديا في الدقيقة 50 ودوجلاس لويز في الدقيقة 73.

وقال كونتي في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "في الشوط الأول لعبنا بنسق جيد ولم نتعرض لأي خطورة".

وأضاف "وجدنا خصما يدافع بعمق كبير، ثم تلقينا هذا الهدف الأول فانخفضت ثقة اللاعبين".

وأوضح "يجب أن نعرف أن هذه هي حياتنا. يجب أن نقاتل في كل مباراة لأجل نقطة أو ثلاث. هذه هي الحقيقة، خصوصا حين تكون بدون لاعبين أو ثلاثة من ذوي الأهملية وتواجه الصعوبات".

وتابع كونتي "لدينا خصائص مختلفة، ولكن ليس لدينا العديد من اللاعبين الجيدين حقا في التغلب على الرقابة، وليس لدينا الكثير من اللاعبين المبدعين في الفريق ولذلك كان من الصعب أن نجد المساحة في الشوط الأول".

وواصل المدرب الإيطالي "أنا واثق أننا كنا سنفوز إذا لم نتلق الهدف الأول. لقد قتلنا على صعيد الثقة. يجب أن نحاول التحسن وخصوصا الشباب".

وأكمل "نحاول اللعب لأجل تسجيل الأهداف، ولكن الخصم يمكنه التسجيل أيضا. نفهم أن الدوري سيصبح صعبا للغاية بالنسبة لنا".

واختتم كونتي "أريد أن أكون صريحا وواضحا. قلت ذلك لإدارة النادي: الجماهير تستحق الأفضل، ولكن ربما البقاء في المركز الخامس سيكون الأفضل. الرابع هو أفضل الأحوال".

توتنام تلقى هدفين في نفس المباراة للمرة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.