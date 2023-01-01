كونتي: توتنام لا يملك الكثير من المبدعين.. والمركز الخامس قد يكون الأفضل

الأحد، 01 يناير 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام

أقر أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر بصعوبة تحقيق أي إنجازات في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر.

الهدفان أتيا بتوقيع بوينديا في الدقيقة 50 ودوجلاس لويز في الدقيقة 73.

وقال كونتي في تصريحاته لـ "بي بي سي" بعد المباراة: "في الشوط الأول لعبنا بنسق جيد ولم نتعرض لأي خطورة".

أخبار متعلقة:
ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش مصطفى محمد البديل يشارك في فوز نانت بعد 5 تعثرات بالدوري لوكاكو: تيري هنري سيكون مدرب بلجيكا القادم سطوة الأرجنتين مستمرة على لوريس.. توتنام يسقط على يد أستون فيلا

وأضاف "وجدنا خصما يدافع بعمق كبير، ثم تلقينا هذا الهدف الأول فانخفضت ثقة اللاعبين".

وأوضح "يجب أن نعرف أن هذه هي حياتنا. يجب أن نقاتل في كل مباراة لأجل نقطة أو ثلاث. هذه هي الحقيقة، خصوصا حين تكون بدون لاعبين أو ثلاثة من ذوي الأهملية وتواجه الصعوبات".

وتابع كونتي "لدينا خصائص مختلفة، ولكن ليس لدينا العديد من اللاعبين الجيدين حقا في التغلب على الرقابة، وليس لدينا الكثير من اللاعبين المبدعين في الفريق ولذلك كان من الصعب أن نجد المساحة في الشوط الأول".

وواصل المدرب الإيطالي "أنا واثق أننا كنا سنفوز إذا لم نتلق الهدف الأول. لقد قتلنا على صعيد الثقة. يجب أن نحاول التحسن وخصوصا الشباب".

وأكمل "نحاول اللعب لأجل تسجيل الأهداف، ولكن الخصم يمكنه التسجيل أيضا. نفهم أن الدوري سيصبح صعبا للغاية بالنسبة لنا".

واختتم كونتي "أريد أن أكون صريحا وواضحا. قلت ذلك لإدارة النادي: الجماهير تستحق الأفضل، ولكن ربما البقاء في المركز الخامس سيكون الأفضل. الرابع هو أفضل الأحوال".

توتنام تلقى هدفين في نفس المباراة للمرة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.

توتنام أنطونيو كونتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الفريق الفائز لم يفز.. تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (1) تشيلسي سطوة الأرجنتين مستمرة على لوريس.. توتنام يسقط على يد أستون فيلا تشكيل تشيلسي – هافرتز يقود الهجوم أمام نوتينجهام.. وزياش على الدكة انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام (0) - (2) أستون فيلا تشكيل الدوري الإنجليزي - عودة روميرو ولوريس لـ توتنام.. ومارتينيز على دكة أستون فيلا نيوكاسل يقطع إعارة دوبرافكا من مانشستر يونايتد تقرير: مدرب للأكاديمية ومشرف على تصعيد المواهب.. أدوار جديدة لـ تين هاج في مانشستر
أخر الأخبار
الثانية للأبيض والخامسة في الدوري.. أمين عمر حكم مباراة أسوان والزمالك 25 دقيقة | الكرة المصرية
لاعبون تنتهي عقودهم بنهاية الموسم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وبيراميدز 29 دقيقة | الكرة المصرية
الفريق الفائز لم يفز.. تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: توتنام لا يملك الكثير من المبدعين.. والمركز الخامس قد يكون الأفضل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقوبات لجنة المسابقات.. غرامة 100 ألف جنيه على حسام حسن ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش ساعة | ميركاتو
انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (1) تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين