الفريق الفائز لم يفز.. تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست

"أردت الحفاظ على الفريق الفائز".

هذا ما قاله جراهام بوتر مدرب تشيلسي قبل انطلاق مباراة الفريق في ضيافة نوتنجهام فورست، مفسرا الاعتماد على التشكيل ذاته من المباراة السابقة أمام بورنموث، والتي انتهت بفوز تشيلسي 2-0.

تعديل وحيد طرأ على هذا التشكيل بسبب إصابة الظهير الأيمن ريس جيمس، والذي حل سيزار أزبيليكويتا بدلا منه.

وخلال الشوط الأول كان يبدو أن بوتر على حق، ولكن في الشوط الثاني لم يعد الفريق الفائز فائزا.. تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام بهدف لكل فريق في ختام الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رحيم سترلينج هدف البلوز في الدقيقة 16، وتعادل سيرج أورييه في الدقيقة 63.

تقدم أزرق..

افتح ميسون ماونت لاعب تشيلسي المباراة بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 11 أتى الرد من برينان جونسون بتسديدة تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاجا لتعود إلى جونسون فيتابعها ليتصدى الإسباني مرة أخرى.

الهدف الأول لم يتأخر، إذ أرسل كريستيان بوليسيتش عرضية حاول المدافع إبعادها عن كاي هافيرتز فارتطمت بالعارضة وارتدت إلى رحيم سترلينج أمام المرمى ليسجل في الدقيقة 16.

وأطلق سيزار أزبيليكويتا تسديدة في الدقيقة 40 اصطدمت بدفاع صاحب الأرض وتحولت إلى ركنية.

وأخيرا حاول بوليسيتش بتسديدة تصدى لها الحارس دين هندرسون في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.

.. وتقهقر أزرق

هيمن نوتنجهام فورست على مجريات الشوط الثاني، وبدأ بتسديدة تايو أوونيي التي تصدى لها كيبا في الدقيقة 47.

فيما حاول برينان جونسون باختراق وتسديدة في الدقيقة 50 ولكن كيبا استمر في التألق.

الهدف كان وشيكا في الدقيقة 55 بتسديدة من مورجان جيبس وايت يسدد اصطدمت بالعارضة ونزلت على خط المرمى، فيما تلاه سيرج أورييه في الدقيقة 56 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وأجرى جراهام بوتر مدرب تشيلسي تبديله الأول في الدقيقة 61 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من دينيس زكريا.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة من الظهير الإيفواري أورييه بعد تمريرة من المدافع ويلي بولي.

وأجرى بوتر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 72، بنزول حكيم زياش وكونور جالاجر وبيير إيميريك أوباميانج بدلا من جورجينيو ورحيم سترلينج وميسون ماونت.

على الجانب الآخر حل جاك كولباك بدلا من أوريل مانجالا في الدقيقة 78، ثم سام سوريدج بدلا من برينان جونسون في الدقيقة 82.

وانتهت التبديلات بنزول كارني تشوكويميكا بدلا من كريستيان بوليسيتش في صفوف تشيلسي بالدقيقة 87، ونيكو ويليامز بدلا من تايو أوونيي على الجانب الآخر.

بذلك يتقدم تشيلسي إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، فيما رفع نوتنجهام رصيده إلى 14 نقطة من 17 مباراة في المركز الثامن عشر.