انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (1) تشيلسي

الأحد، 01 يناير 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

ميسون ماونت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ضد تشيلسي في ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يبدأ بسيزار أزبيليكويتا لتعويض المصاب ريس جيمس، فيما يتكون هجومه من رحيم سترلينج وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، والفوز يقوده للمركز السابع مباشرة.

نوتنجهام يحتل المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة من 16 مباراة، والفوز يقوده للمركز السادس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 88 نيكو ويليامز بدلا من تايو أوونيي

ق 87 كارني تشوكويميكا بدلا من كريستيان بوليسيتش

ق 82 سام سوريدج بدلا من برينان جونسون

ق 78 جاك كولباك بدلا من أوريل مانجالا

ق 72 حكيم زياش وكونور جالاجر وبيير إيميريك أوباميانج بدلا من جورجينيو ورحيم سترلينج وميسون ماونت

ق 63 جووووووول التعادل من سيرج أورييه بعد تمريرة من ويلي بولي

ق 61 ماتيو كوفاسيتش بدلا من دينيس زكريا

ق 56 سيرج أورييه يسدد ولكن بجوار القائم

ق 55 مورجان جيبس وايت يسدد والكرة تصدم بالعارضة وتعوض على خط المرمى.

ق 50 برينان جونسون يخترق ويسدد ولكن كيبا يتصدى من جديد

ق 47 تايو أوونيي يسدد وكيبا يتألق في التصدي

استراحة

ق 44 بوليسيتش يسدد ولكن دين هندرسون يتصدى

ق 40 سيزار أزبيليكويتا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 16 جووووول كريستيان بوليسيتش يلعب العرضية ليحاول كاي هافيرتز التسديد ولكن يبعدها الدفاع لترتطم بالعارضة وتعود إلى رحيم سترلينج الذي يسجل.. 1-0 للبلوز

ق 11 برينان جونسون يسدد ولكن كيبا يتصدى ببراعة، يعاود جونسون المتابعة وكيبا يتصدى مرة أخرى

ق 2 تسديدة أولى من ميسون ماونت بجوار القائم

بداية المباراة

تشيلسي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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