تشكيل تشيلسي – هافرتز يقود الهجوم أمام نوتينجهام.. وزياش على الدكة

الأحد، 01 يناير 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقود كاي هافرتز هجوم تشيلسي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي ضد نوتينجهام في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

واستمر جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي في الدفع باللاعب الألماني في مركز قلب الهجوم.

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بينما يجلس الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وحكيم زياش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كاليدو كوليبالي – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا

الوسط: جورجينيو – دينيس زكريا – ماسون ماونت

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – كاي هافرتز – رحيم ستيرلينج

تشيلسي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

ويأتي نوتينجهام في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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