تقرير: مدرب للأكاديمية ومشرف على تصعيد المواهب.. أدوار جديدة لـ تين هاج في مانشستر

يستعد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لتولي أدوار جديدة داخل قلعة الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة ميرور، فإ، إريك تين هاج سيكون المدير الفني لأكاديمية النادي ومشرفا على تصعيد المواهب أيضا.

المدرب الهولندي سيختار تشكيل الفريق الرديف ودقائق لعب كل لاعب وكذلك احتمالية تغيير مراكز بعض اللاعبين واختبارهم في مراكز أخرى.

وسينسق تين هاج مع مارك ديمبسي وبول مكاشين مدربي الفريق الرديف وسيكون لهما حرية اتخاذ القرار ولكن تحت إشراف المدرب الهولندي الذي سيشاهد كل المباريات.

المدرب الهولندي يرغب في تطبيق فلسفة وطريقة لعب الفريق الأول على الرديف وتأسيس اللاعبين في سن صغير.

ما سيحدث هو اتفاق بين النادي والمدرب قبل توقيع العقود، وهو ما كان يعقله مع ناديه السابق أياكس.

وكلف تين هاج مساعده فان دير جاج مهمة قيادة الحصص التدريبية للفريق، حيث يرى المدرب الهولندي أن هذه الخطوة ستساعده على مراقبة الحصص التدريبية بشكلٍ أفضل.

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين إريك تين هاج في 21 إبريل الماضي خلفا لرالف رانجنيك الذي درب الشياطين الحمر بشكل مؤقت بعد رحيل أولي جونار سولشاير.

وأشرف تين هاج على تدريب مانشستر يونايتد في 24 مباراة، حقق خلالها 17 انتصارا وتعادلين وخسر خمس مباريات.

سجل مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج 40 هدفا واستقبل 25 هدفا.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع للدوري برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.

ووصل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية حيث يواجه تشارلتون على ملعب أولد ترافورد.

ويواجه الشياطين الحمر برشلونة فبراير المقبل في ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي.