شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بمواجهة برينتفورد

تحوم الشكوك حول قدرة أندي روبرتسون مدافع ليفربول على المشاركة في مباراة برينتفورد يوم الإثنين.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت جريدة ميل أن روبرتسون الذي أصيب بكدمة قوية في الساق خلال لقاء ليستر سيتي يوم الجمعة قد لا يشارك في مباراة يوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يتمسك بأمل لحاق لاعبه الاسكتلندي بالمباراة قبل انطلاقها.

واستبدل روبرتسون في الدقيقة 61 من لقاء ليستر الذي فاز به ليفربول دون أن يوقع أي من لاعبيه على أهداف المباراة.

فقد انتصر ليفربول بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد.

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وأصبح ووت فايس رابع لاعب يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جيمي كاراجر عام 1999(ليفربول ضد مانشستر يونايتد) ، مايكل بروكتور عام 2003 (سندرلاند ضد تشارلتون) وجوناثان والترز عام 2013 (ستوك ضد تشيلسي).

وبهذه النتيجة، أصبح ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الـ13.

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