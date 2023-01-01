جوارديولا: حذرت هالاند من الطرد أمام إيفرتون

الأحد، 01 يناير 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خائفا من إمكانية انفلات أعصاب مهاجمه إرلينج هالاند أمام إيفرتون وتعرضه للطرد.

هالاند سجل هدفا ونال بطاقة صفراء في تعادل سيتي مع إيفرتون 1-1 ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سأتحدث مع هالاند عن البطاقة الصفراء التي تلقاها في لقاء إيفرتون، إنها مستحقة بالتأكيد".

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وأضاف "لقد سقط جاك جريليش 3 أو 4 مرات ولم يحدث شيء ثم أشهر الحكم البطاقة الصفراء بعد أول تدخل قوي من لاعبينا".

وتابع "حين نال إرلينج البطاقة الصفراء قلت له عليك توخي الحذر من البطاقة الحمراء، لا يمكننا أن نلعب 10 ضد 11".

وأكمل "لقد كان هالاند غاضبا بعض الشيء بعد ما حدث في التدخل القوي على كاحله في بداية المباراة. لكن كان رد فعله جيدا".

وأتم "النتيجة لم تكن متوقعة لكنها كرة القدم. لقد فعلنا كل شيء للفوز. الحكام كسروا الإيقاع، لكن بشكل عام فعلنا كل شيء".

لاعبو سيتي سددوا 16 كرة على المرمى مقابل 2 من إيفرتون الذي حصد نقطة أمام مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 بعد تسع هزائم متتالية.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 36 في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ووصل رصيد إيفرتون للنقطة 15 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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