جاكبو: كنت قريبا من مانشستر يونايتد.. ولهذا السبب رفضت ليدز

كشف كودي جاكبو جناح ليفربول الجديد أنه كان قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، كما أوضح أنه رفض الانضمام لصفوف ليدز يونايتد.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء رسميا ضم جاكبو قادما من أيندهوفن في فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت يوم الأحد.

وقال جاكبو في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "كان الأمر صعبا هذا الصيف، لقد كانت فترة عصيبة للغاية، حاولت أن أجد السلام النفسي، لكن ذلك كان صعبا".

وأضاف الهولندي "اعتقدت أنني سأنضم إلى مانشستر يونايتد، لكن في النهاية لم ينجح الأمر".

وأكمل "ليدز يونايتد طلب ضمي. إنه فريق جيد لكني سألت نفسي إذا كان يجب أن أنضم إليه حقا، وعندما يكون لديك الكثير من الشكوك فهذا ليس جيدا".

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص رقم 18 في ليفربول.

وتألق جاكبو البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب هولندا في كأس العالم وقدم مستويات مميزة وسجل 3 أهداف.

ولعب كودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري 34 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وبضم جاكبو يستمر ليفربول في إبرام صفقاته خلال أعياد الكريسماس وتقديمها كهدية لجمهوره في السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع كل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ولويس دياز.

video:1

جاكبو نشأ في أيندهوفن، وتدرج عبر المراحل السنية المختلفة قبل الظهور مع الفريق الأول في فبراير 2018.

شارك في 159 مباراة مع ناديه الهولندي في جميع المسابقات، وسجل 55 هدفا.

ولعب جاكبو 14 مباراة مع منتخب بلاده بعدما ظهر لأول مرة أمام مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

video:2