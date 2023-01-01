مدافع سيتي: إيفرتون سجل من كرة يتيمة.. والفوز 1-0 سيكون كافيا بالمباريات المقبلة

يشعر مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي بأن الحظ لم يقف بجوار فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع إيفرتون.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المباراة سارت بشكل جيد حتى استقبلنا هدفا وأصبحت النتيجة 1-1".

وأضاف "فعلنا كل شيء من أجل إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز، كان لدينا فرص للتسجيل، ولكنها لم تدخل الشباك، لقد حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكمل "لقد كانت واحدة من تلك المباريات التي يجانبك الحظ فيها، لقد منحنا للمنافس فرصة وحيدة، سجلوا على الفور من هذه التسديدة اليتيمة".

وتابع السويسري "في المباراة القادمة علينا أن نكون أفضل، ونحافظ على نظافة شباكنا، وقتها على الأرجح ستكون نتيجة 1-0 كافية".

وحصد إيفرتون نقطة أمام مانشستر سيتي للمرة الأولى أغسطس 2017 بعد تسع هزائم متتالية.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 36 في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ووصل رصيد إيفرتون للنقطة 15 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن أماكن الهبوط.



























وشدد أكانجي على أن فريقه عليه عبور فترة المباريات المزحمة هذا الشهر، خاصة حين يلعب ضد تشيلسي مرتين متتالين.

ويحل سيتي ضيفا على تشيلسي في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل أن يستضيفه في كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد القادم.

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