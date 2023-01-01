مواعيد مباريات الأحد 1 يناير 2023 - مصطفى محمد.. وصدامان قويان في إنجلترا

الأحد، 01 يناير 2023 - 09:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

عام ميلادي جديد يحل علينا، وكرة القدم معشوقة الجماهير لا تتوقف عن الدوران.

FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الأحد 1 يناير والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا

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الدوري الإنجليزي

ينطلق العام 2023 في إنجلترا، بمباراة توتنام هوتسبير وأستون فيلا في الرابعة عصرًا، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1، ويعلق عليها محمد بركات.

وفي السادسة والنصف مساءً، يحل تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام فورست، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1 أيضًا، بتعليق يوسف سيف.

الدوري الفرنسي

وفي فرنسا يحل باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفًا على لانس في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

كما يلعب نانت -الذي ينشط في صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد- أمام أوكسير في الرابعة عصرًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3، بتعليق نوفل باشي.

سلة

وفي دوري كرة السلة الأمريكي NBA، يلعب دينفر ناجتس أمام بسطن سيلتكس في الثالثة صباح الإثنين، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports Premium 3.

كما يلعب ميلواكي باكس أمام واشنطن ويزاردز في الثالثة كذلك، وفي نفس التوقيت يحل ساكرامنتو كينجز ضيفًا على ممفيس جريزلايز.

مواعيد الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي
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