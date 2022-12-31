رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 23:38
كتب : FilGoal
أتم مانشستر سيتي اتفاقه مع نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني من أجل ضم موهبة الفريق ماكسيمو بيرون وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.
وفقا لرومانو فإن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي 8 مليون دولار بالإضافة إلى الضرائب.
وسينضم اللاعب لمانشستر سيتي مباشرة عقب نهاية مشاركته مع فريقه في بطلة كوبا سود أمريكانا تحت 20 عاما ولن يلعب على سبيل الإعارة مع أي فريق آخر من مجموعة سيتي جروب.
وتقام البطولة خلال شهر يناير وتستمر حتى فبراير في دولة كولومبيا.
صاحب الـ 19 عاما يلعب في مركز الوسط المدافع ويشارك مع الفريق الأول لفيليز من بداية الموسم الحالي.
وشارك بيرون مع فيليز في 33 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
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