أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه لا يزال بحاجة للتطور على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه على برايتون.

وفاز أرسنال على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج ملعبه في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ارتيتا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "واجهنا منافس صعب جدا الليلة وكان علينا تقديم أداء كبير من أجل الفوز على فريق جيد كبرايتون واعتقد إننا فعلنا ذلك".

وتابع "لقد سيطروا على بعض أجزاء المباراة وقدموا أداء رائع ولكننا فعلنا الكثير من أجل تحقيق الفوز".

وواصل "لدينا الكثير لنطوره خصوصا في الدفاع".

وشدد "لقد عرفنا نتيجة مباراة مانشستر سيتي ولكن دافعنا هو إرادتنا في تحقيق الفوز ولنفعل ذلك يجب أن نقدم أفضل أداء في الدوري ولا نركز سوى على تطوير أنفسنا".

وأضاف "حققنا فوزا كبيرا ضد خصم كبير وقد كان اختبارا حقيقيا وصعبا لنا".

وأكمل "لقد شكلنا تهديدا حقيقيا لهم في كل مرة كنا نلمس الكرة في الثلث الأخير من الملعب".

وأتم "لدينا ما يكفي من الرغبة ونجاحنا سيكون هو تحقيق ما علينا القيام به ويجب أن نستمر في التحسن كفريق وأن نهيمن على أرض الملعب".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق 7 أهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر بالتعادل ضد إيفرتون.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 24 في المركز الثامن.