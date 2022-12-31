أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه لا يزال بحاجة للتطور على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه على برايتون.

وفاز أرسنال على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج ملعبه في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ارتيتا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "واجهنا منافس صعب جدا الليلة وكان علينا تقديم أداء كبير من أجل الفوز على فريق جيد كبرايتون واعتقد إننا فعلنا ذلك".

أخبار متعلقة:
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد

وتابع "لقد سيطروا على بعض أجزاء المباراة وقدموا أداء رائع ولكننا فعلنا الكثير من أجل تحقيق الفوز".

وواصل "لدينا الكثير لنطوره خصوصا في الدفاع".

وشدد "لقد عرفنا نتيجة مباراة مانشستر سيتي ولكن دافعنا هو إرادتنا في تحقيق الفوز ولنفعل ذلك يجب أن نقدم أفضل أداء في الدوري ولا نركز سوى على تطوير أنفسنا".

وأضاف "حققنا فوزا كبيرا ضد خصم كبير وقد كان اختبارا حقيقيا وصعبا لنا".

وأكمل "لقد شكلنا تهديدا حقيقيا لهم في كل مرة كنا نلمس الكرة في الثلث الأخير من الملعب".

وأتم "لدينا ما يكفي من الرغبة ونجاحنا سيكون هو تحقيق ما علينا القيام به ويجب أن نستمر في التحسن كفريق وأن نهيمن على أرض الملعب".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري وبفارق 7 أهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر بالتعادل ضد إيفرتون.

وتوقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 24 في المركز الثامن.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل أنهى العام في الصدارة.. أرسنال يحقق فوزا مثيرا على برايتون برباعية جوارديولا: قدمنا مباراة عظيمة أمام إيفرتون.. ولويس ساعدنا على القيام بعملنا ستونز: النتيجة محبطة.. وعلينا النظر إلى الإيجابيات نفاد البطاريات لم يحدث فرقا.. رائعة جراي تكتب تعادلا مثيرا بين سيتي وإيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(4) أرسنال.. المدفعجية يوسعون الفارق
أخر الأخبار
رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لدينا ما يكفي من الرغبة.. ومازلنا بحاجة للكثير من التطوير 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر 56 دقيقة | الوطن العربي
الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا ساعة | الكرة المصرية
الإنتاج الحربي لـ في الجول: ندرس استقدام حكام أجانب لمواجهة السكة الحديد ساعة | الكرة المصرية
أوديجارد: تعثر مانشستر سيتي؟ لا ننظر إلا لأنفسنا ساعة | الكرة الأوروبية
ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – فقرة للتسديد على المرمى.. وجلسة بين فيريرا وزيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو