ساكا: الابتعاد بالصدارة أمر رائع.. ولكننا نركز الآن على مباراة نيوكاسل

شدد بوكايو ساكا لاعب أرسنال أن ابتعاد فريقه بالصدارة بسبع نقاط يعد أمرا رائعا، مشيرا إلى أن التركيز الآن على مواجهة نيوكاسل المقبلة الصعبة.

وحقق أرسنال فوزا كبيرا خارج قواعده على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل منها ساكا الهدف الأول، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال ساكا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "التفوق بسبع نقاط في الصدارة يبدو رائعا. نحن حقا سعداء".

وأضاف "كان هناك تركيزا كبيرا، نحن نعلم مدى صعوبة المجيء إلى هنا والطقس لم يكن سهلا. الهدف كان رائعا ومبكرا، لم أصدق أن الكرة سقطت أمامي. أنا فقط اضطررت إلى إظهار بعض الهدوء".

وواصل حول فرص الفريق في بقية الموسم "إنها فرصة عظيمة لنا، وضعنا أنفسنا في مكان رائع ولكن نحن لا نركز على ذلك الآن. نركز على المباراة التالية لأننا نعرف جيدًا مدى جودة نيوكاسل".

واستطرد عن أوديجارد "قائدنا يلعب بشكل رائع. إنه يفعل الكثير من أجل الفريق. إنه أوركسترا فريقنا وقائد فعال حقا".

وأتم عن تعادل مانشستر سيتي "نحاول فقط التركيز على أنفسنا ولكن سماع النتيجة منحنا دافعا إضافيا لمحاولة الضغط والحصول على نتيجة اليوم".

ويستضيف أرسنال نظيره نيوكاسل صاحب المركز الثالث في 3 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وابتعد أرسنال بالصدارة بفارق سبع نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

يذكر أن ساكا سجل ستة أهداف وصنع مثلها في 21 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات.