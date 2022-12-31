جوارديولا: قدمنا مباراة عظيمة أمام إيفرتون.. ولويس ساعدنا على القيام بعملنا

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام إيفرتون مشيرا إلى أن لاعبه الشاب ريكو لويس يساعد الفريق على القيام بعمله في المباراة.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "كانت مباراة عظيمة، لقد لعبنا بشكل جيد في المباريات الثلاث الأخيرة وهذا يجعلني أشعر بالتفاؤل. دائمًا ما يكون إسقاط النقاط على أرضنا أمرا صعبا ، لكنني أحاول دائما أن أجعل مبارياتنا جيدة وقد واصلنا القيام بذلك".

وأضاف "لعبوا بثمانية لاعبين في الخلف. في هذه الحالة يجب أن يكون التحرك والهجوم في الوقت المناسب.فعلنا ذلك ولم نسمح لهم بالتحول. لقد سجلوا هدفا رائعا وعندما يحدث ذلك يجب أن نهنأهم ولكن بشكل عام قدمنا أداءً جيدا".

وواصل عن ريكو لويس "كل قرار يتخذه والحركات التي يتخذها جيدة. لقد ساعدنا في القيام بعملنا".

وشارك لويس ابن الـ18 عاما في 10 مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموسم كان منها آخر ثلاث مباريات بين الدوري وكأس الرابطة أساسيا.

واستكمل عن صراع هالاند وجودفري "أعتقد أنها كانت أول ركلة في المباراة، ولعبها بعدها بطاقة جيدة. كنت سعيدا وأنا كذلك دائما مع لاعبي فريقي".

وأتم عن غياب لابورت "كان يعاني من مشكلة في ظهره".

وحصد إيفرتون نقطة أمام مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 بعد تسع هزائم متتالية.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 36 في المركز الثاني، وأصبح معرضا لأن يبتعد عن الصدارة بسبع نقاط حال فوز أرسنال على برايتون.

ووصل رصيد إيفرتون للنقطة 15 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن أماكن الهبوط.