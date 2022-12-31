ستونز: النتيجة محبطة.. وعلينا النظر إلى الإيجابيات

يرى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن فريقه صنع العديد من الفرص أمام إيفرتون ولكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف، مشيرا إلى أنهم سيحاولون النظر إلى الإيجابيات بعد النتيجة المحبطة.

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وقال ستونز في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لا أعرف ماذا أقول، أشعر وكأننا خسرنا نقطتين والنتيجة كانت محبطة ولكن هذه هي كرة القدم. سيطرنا على المباراة معظم الوقت وكان لدينا الكثير من الفرص".

وأضاف "النتيجة يصعب تقبلها. أظهرنا شخصية رائعة لمواصلة القتال، لقد كانت مباراة صعبة بعض الشيء".

وواصل "أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها. النتيجة لا تعكس ما حدث. خلقنا الكثير من الفرص ولكنها لم تؤت ثمارها، وعلينا أن نأخذ الإيجابيات".

واستكمل "تلقينا تسديدتين طوال المباراة لكن تم تجاهل ذلك بسبب هذا الهدف الرائع. سنكون أكثر إيجابية عندما نفكر في الأمر مستقبلا أنا متأكد".

وحصد إيفرتون نقطة أمام مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 بعد تسع هزائم متتالية.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 36 في المركز الثاني، وأصبح معرضا لأن يبتعد عن الصدارة بسبع نقاط حال فوز أرسنال على برايتون.

ووصل رصيد إيفرتون للنقطة 15 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن أماكن الهبوط.