نفاد البطاريات لم يحدث فرقا.. رائعة جراي تكتب تعادلا مثيرا بين سيتي وإيفرتون

استمرت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون حتى الدقيقة 101 بسبب نفاد بطاريات سماعات الحكم لكن ذلك لم يحدث فرقا واستمر التعادل حتى النهاية.

وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت في ملعب الاتحاد إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 18 من الدروي الإنجليزي.

افتتح إرلينج هالاند أهداف المباراة في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إيفرتون التعادل بتسديدة مقوسة رائعة للغاية من ديميراي جراي في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي لـ36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط أرسنال المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد إيفرتون لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب.

وتعد هذه هي أول مرة يحصد فيها إيفرتون نقطة من ملعب الاتحاد معقل سيتي منذ عام 2017.

ولأول مرة منذ يناير 2020 ينجح إيفرتون في تسجيل هدفا ضد سيتي بعد ثلاث مباريات في الدوري بدون تسجيل أي هدف.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من سيتي وسدد هالاند كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 22 سقط محرز مطالبا الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ولكن بعد دقيقتين فقط مرر محرز عرضية زاحفة قابلها هالاند بتسديدة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم سيتي.

وكاد جون ستونز يضاعف النتيجة لكن رأسيته مرت بجوار المرمى بقليل.

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ ولم يكن هناك أي فرص خطيرة لما يقرب من 20 دقيقة.

لكن في الدقيقة 64 انطلق ديميراي جراي في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة رائعة مقوسة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن تعادل إيفرتون.

وكاد كيفن دي بروين يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها أحد مدافعي سيتي.

وأطلق محرز تسديدة يسارية زاحفة تصدى لها جوردان بيكفورد.

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقت بدل من الضائع وخلالهما كاد سيتي يسجل هدفا إثر تسديدة من دي بروين ورودي ومحرز ولكن الدفاع وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون شتتا الكرة.

وفي الثواني الأخيرة حول رودري عرضية برأسية مرت بجوار المرمى بقليل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.