الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يتعثر أمام ليدز.. وفوز قاتل لـ فولام

أهدر نيوكاسل يونايتد نقطتين بالتعادل مع ليدز يونايتد دون أهداف على ملعبه سانت جيمس بارك.

وسيطر لاعبو نيوكاسل على المباراة وأهدروا 7 فرص مؤكدة للتسجيل مع تألق إيلان ميلييه حارس ليدز يونايتد الذي تصدى لخمس تسديدات.

التعادل رفع رصيد نيوكاسل للنقطة 34 في المركز الثالث، ووصل رصيد ليدز للنقطة 16 في المركز الـ14.

وحقق فولام فوزا قاتلا على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب كرافن كوتيج.

تقدم أولا فولام عن طريق جيمس وارد براوس بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 32 بعد أن اصطدمت تسديدة البرازيلي أندريس بيريرا به لتغير اتجاهها نحو المرمى.

وعاد وارد براوس نفسه في الدقيقة 56 ليعدل النتيجة عن طريقة ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 88، سجل جواو بالينيا هدف الفوز القاتل من صناعة تيتي.

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ضربة جزاء في الدقيقة 96 تصدى لها الحارس جافين بازونو بنجاح.

الفوز رفع رصيد فولام للنقطة 25 في المركز السابع، وتواصل تراجع ساوثامبتون ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وأخيرا، فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي.

تقدم جوردان أيوو أولا من صناعة مايكل أوليسي في الدقيقة 19.

وعاد أوليسي ليصنع الهدف الثاني لإيبيريشي إيز في الدقيقة 36..

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 22 في المركز الـ11، وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الـ15.