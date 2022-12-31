غزل المحلة يعلن إنهاء تعاقده مع فوافي.. واللاعب يتنازل عن مستحقاته

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 18:53

كتب : هاني العوضي

باولن فوافي الأهلي المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة إنهاء تعاقده مع المجلاشي باولن فوافي بالتراضي بناء على رغبة الاخير الذي طلب إنهاء تعاقده الممتد حتي نهاية الموسم الحالي لظروف أسرية، وبعد موافقة المدير الفني القبرصي بابا فاسيليو.

وتنازل ابن الـ35 عاما عن مستحقاته لدي غزل المحلة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 10 الآف دولار.

ووضعت إدارة النادي شرطا يقضي بسداد فوافي 30 ألف دولار لغزل المحلة، حال انتقاله لأي ناد مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتي نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

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وتقدم فوافي لإدارة نادي غزل المحلة بطلب لإنهاء تعاقده بسبب ظروف مرض ابنته وحاجتها لإجراء جراحة دقيقة في القلب في فرنسا ورغبة اللاعب في التواجد بجوارها خلال هذه الفترة.

وأوضح فوافي أنه لن يلعب لأي ناد في مصر إلا غزل المحلة حال تفكيره في العودة بعد الجراحة حسب إعلان النادي.

وانتقل فوافي لصفوف غزل المحلة في 2021 بعد نهاية تعاقده مع مصر للمقاصة ليشارك في 38 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الخامس للدوري برصيد 18 نقطة.

ويستعد غرل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 3 يناير ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

باولن فوافي غزل المحلة الدوري المصري
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