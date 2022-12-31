تشكيل الدوري الإنجليزي - زينشينكو يعود لـ أرسنال.. وجيلمور يعوض كايسيدو مع برايتون

أعلن روبيرتو دي زيربي ومايكل أرتيتا تشكيلي برايتون وأرسنال لمواجهة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وعاد أولكسندر زينشينكو إلى تشكيل أرسنال الأساسي على حساب كيران تيرني.

وفي برايتون، تواجد طارق لامبتي أساسيا في مكان جويل فيلتمان.

ويغيب موسيس كايسيدو عن برايتون بسبب الإيقاف ليعوضه بيلي جيلمور، وأليكسيس ماك أليستر بسبب عدم الجاهزية بعد عودته متأخرا عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم.

على الجانب الآخر، يستمر غياب جابريل جيسوس عن صفوف أرسنال بسبب الإصابة وكذلك الثنائي تاكهيرو تومياسو وإيميل سميث رو.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا – أولكسندر زينشينكو

خط الوسط: جرانيت شاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا- إيدي نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: بيرفس إستوبينان - ليفي كولويل - لويس دانك - طارق لامبتي

خط الوسط: باسكال جروس - بيلي جيلمور

أمامهما: كاورو ميتوما - آدم لالانا - سولي مارش

خط الهجوم: لياندرو تروسارد

ويتواجد أرسنال في الصدارة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 24 نقطة.