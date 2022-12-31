تين هاج: راشفورد كان رائعا بعد قرار استبعاده.. وانتهى أمر العقوبة

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على قراره باسبتعاد ماركوس رافورد من التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة ولفرهامبتون.

ولم يشارك راشفورد في المباراة بشكل أساسي لأسباب تأديبية كما قال تين هاج ولكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 76 بعد أن شارك كبديل.

وقال تين هاج للصحفيين عقب المباراة: "راشفورد كان رائعا خاصة بعد القرار باسبتعاده من التشكيل الأساسي وكان متألقا وحيويا وسجل هدف الفوز وكانت ردة فعله صحيحة".

واستمر "انتهى أمر العقوبة وعلى الجميع أن يطبقوا القواعد والقيم".

وتابع "ما فعله راشفورد شأن داخلي بيننا ولن أعطي أي تعليق على الأمر".

وأضاف "لم أكن سعيدا بالشوط الأول وأخبرت اللاعبين بأنهم لن يفوزوا بالمباريات بهذا الأسلوب وعليهم أن يبذلوا جهدا أكبر بـ 10% أو أكثر".

وواصل "راشفورد يتمتع بالأسلوب الصحيح وعندما دخل قدم الحلول وهكذا يجب أن يكون الأمر ونريد أن نبدأ بأفضل تشكيل ممكن".

وشدد "دخول فريد كان جيدا وجلب الطاقة للفريق لأنه احتفظ بالكرة لصالحنا وفاز بالكرات الثنائية".

وأتم "رحيل كريستيانورونالدو للسعودية؟ لا نتحدث عن الماضي لنتحدث عن المستقبل فقط".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 32 في المركز الرابع بشكل مؤقت.

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