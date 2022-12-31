راشفورد يكشف سبب تأديب تين هاج له
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:51
كتب : FilGoal
كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سبب قرار مدربه إريك تين هاج بإجلاسه على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون عوضا عن البدء في التشكيل الأساسي.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
وتحدث راشفورد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لقد نمت كثيرا وفاتني اجتماع ما قبل المباراة، لقد تأخرت قليلا، ولكن هذه قواعد الفريق وأنا أتفهم القرار الذي اتخذه المدرب".
وواصل "إنها قواعد وقوانين الفريق، هذا خطأ يمكن أن يحدث".
وأردف "أشعر بخيبة أمل لعدم اللعب أساسيا لكنني أتفهم القرار".
وتابع "أنا سعيد للفوز بالمباراة وأعتقد أنه يمكننا التعلم والمضي قدما، لقد تأخرت كما قلت على الاجتماع بسبب استيقاظي متأخرا".
وسجل راشفورد هدفا قاد به يونايتد للفوز على ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب مولينيكس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
تين هاج: راشفورد كان رائعا بعد قرار استبعاده.. وانتهى أمر العقوبة شو يمدح قرار تين هاج باستبعاد راشفورد من تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (0) إيفرتون.. الشوط الثاني من التأديب إلى الإنقاذ.. راشفورد يقود يونايتد لإسقاط ولفرهامبتون بصعوبة تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وهالاند ومحرز أساسيون ضد إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار مثير تين هاج يكشف سبب جلوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وراشفورد على الدكة