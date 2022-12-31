راشفورد يكشف سبب تأديب تين هاج له

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سبب قرار مدربه إريك تين هاج بإجلاسه على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون عوضا عن البدء في التشكيل الأساسي.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث راشفورد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لقد نمت كثيرا وفاتني اجتماع ما قبل المباراة، لقد تأخرت قليلا، ولكن هذه قواعد الفريق وأنا أتفهم القرار الذي اتخذه المدرب".

وواصل "إنها قواعد وقوانين الفريق، هذا خطأ يمكن أن يحدث".

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وأردف "أشعر بخيبة أمل لعدم اللعب أساسيا لكنني أتفهم القرار".

وتابع "أنا سعيد للفوز بالمباراة وأعتقد أنه يمكننا التعلم والمضي قدما، لقد تأخرت كما قلت على الاجتماع بسبب استيقاظي متأخرا".

وسجل راشفورد هدفا قاد به يونايتد للفوز على ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب مولينيكس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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