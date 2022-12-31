شو يمدح قرار تين هاج باستبعاد راشفورد من تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

لوك شو مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

مدح لوك شو لاعب مانشستر يونايتد قرار إريك تين هاج مدرب الفريق باستبعاد ماركوس راشفورد من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة ولفرهامبتون.

ولم يشارك راشفورد في المباراة بشكل أساسي لأسباب تأديبية كما قال تين هاج ولكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة:
لاهوز يخطف الأضواء مجددا.. 14 بطاقة وركلة جزاء في تعادل برشلونة مع إسبانيول تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها

وقال شو عبر شبكة BT سبورتس عقب المباراة: "لا يمكن ان يفعل الناس أي شيء يريدونه وربما كانت المشكلة في السابق أن البعض يفلت بعد فعله بعض الأشياء الصغيرة السخيفة".

وتابع "في ناد كبير مثل ذلك يجب أن يكون هناك نظام والمدرب يأخذ كل ذلك في الاعتبار وكما رأيت اليوم إذا لم تفعل الأشياء الصغيرة بشكل صحيح فلن تلعب".

وأضاف "عندما يكون لديك لاعب مثل ماركوس راشفورد تعرف أن هناك هدف قادم، هو في حالة جيدة حاليا وإيجابي وسعيد وهو لاعب من الطراز العالمي ويمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر".

وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 76 بعد أن شارك كبديل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 32 في المركز الرابع بشكل مؤقت.

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز لوك شو ماركوس راشفورد إريك تين هاج
نرشح لكم
نفاد البطاريات لم يحدث فرقا.. رائعة جراي تكتب تعادلا مثيرا بين سيتي وإيفرتون مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(1) أرسنال.. جووول أول مبكر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يتعثر أمام ليدز.. وفوز قاتل لـ فولام تشكيل الدوري الإنجليزي - زينشينكو يعود لـ أرسنال.. وجيلمور يعوض كايسيدو مع برايتون تين هاج: راشفورد كان رائعا بعد قرار استبعاده.. وانتهى أمر العقوبة راشفورد يكشف سبب تأديب تين هاج له انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1) - (1) إيفرتون.. تعادل مثير من التأديب إلى الإنقاذ.. راشفورد يقود يونايتد لإسقاط ولفرهامبتون بصعوبة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزناري يقترب من الغياب عن الزمالك أمام أسوان 6 دقيقة | الكرة المصرية
نفاد البطاريات لم يحدث فرقا.. رائعة جراي تكتب تعادلا مثيرا بين سيتي وإيفرتون 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(1) أرسنال.. جووول أول مبكر 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: التعادل مع إسبانيول كان خطأنا.. ولاهوز فقد السيطرة على المباراة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يتعثر أمام ليدز.. وفوز قاتل لـ فولام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غزل المحلة يعلن إنهاء تعاقده مع فوافي.. واللاعب يتنازل عن مستحقاته 54 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل حلم المئوية.. حرس الحدود يضم أحمد علي ساعة | الكرة المصرية
إصابة صلاح ريكو بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 الرياضية: تمت صفقة القرن.. النصر يتعاقد مع رونالدو