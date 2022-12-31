شو يمدح قرار تين هاج باستبعاد راشفورد من تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

مدح لوك شو لاعب مانشستر يونايتد قرار إريك تين هاج مدرب الفريق باستبعاد ماركوس راشفورد من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة ولفرهامبتون.

ولم يشارك راشفورد في المباراة بشكل أساسي لأسباب تأديبية كما قال تين هاج ولكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شو عبر شبكة BT سبورتس عقب المباراة: "لا يمكن ان يفعل الناس أي شيء يريدونه وربما كانت المشكلة في السابق أن البعض يفلت بعد فعله بعض الأشياء الصغيرة السخيفة".

وتابع "في ناد كبير مثل ذلك يجب أن يكون هناك نظام والمدرب يأخذ كل ذلك في الاعتبار وكما رأيت اليوم إذا لم تفعل الأشياء الصغيرة بشكل صحيح فلن تلعب".

وأضاف "عندما يكون لديك لاعب مثل ماركوس راشفورد تعرف أن هناك هدف قادم، هو في حالة جيدة حاليا وإيجابي وسعيد وهو لاعب من الطراز العالمي ويمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر".

وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 76 بعد أن شارك كبديل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 32 في المركز الرابع بشكل مؤقت.