من التأديب إلى الإنقاذ.. راشفورد يقود يونايتد لإسقاط ولفرهامبتون بصعوبة

تفاجأ الجميع بتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون وأوضح مدرب الفريق إريك تين هاج أن الأمر له علاقة بتأديب داخلي ولم يكشف المزيد من التفاصيل، لكن حينما احتاجه الفريق كان في الموعد.

مانشستر يونايتد يفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد سجله راشفورد نفسه.

وحل يونايتد ضيفا اليوم السبت على ولفرهامبتون في ملعب مولينكيس لملاقاته في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل راشفورد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز.

وأحرز راشفورد هدفا ثانيا في الدقيقة 84 تم إلغائه بداعي وجود لمسة يد عليه.

بذلك الفوز وصل رصيد يونايتد إلى 32 نقطة يرتقي بهم للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطة عن نيوكاسل الثالث، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 13 نقطة يحتل بهم المركز الـ18.

وكتب ذلك الفوز رقما مميزا ليونايتد برهن على تحسنه الدفاعي إذ أن هذه هي المرة السابعة التي يخرج فيها بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري من أصل 16 مباراة خاضها.

فيما خرج يونايتد الموسم الماضي بثماني مرات شباك نظيفة في 38 مباراة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من يونايتد وكاد كاسيميرو يسجل هدفا برأسية في الدقيقة السادسة لكن رأسيته ارتطمت بأحد مدافعي ولفرهامبتون ثم الشباك من أعلى.

وأخطأ نيلسون سيميدو في إعادة الكرة للخلف لحارس فريقه جوزيه سا وكاد أليخاندرو جارناتشو يستغل الأمر لكنه تسديدته تصدى لها حارس ولفرهامبتون ببراعة وبعدها راوغ أنتوني كذلك.

وكاد أنتوني يسجل هدفا برأسية لكن جوزيه سا تصدى له بثبات.

ومع بداية الشوط الثاني شارك راشفورد، وطالب يونايتد بالحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد عقب تسديدة من أنتوني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 58 كاد ولفرهامبتون يسجل هدفا جميلا إثر تسديدة قوية للغاية من ركلة حرة من روبن نيفيز لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى له.

ومرر برونو فيرنانديز الكرة لراشفورد الذي مر من مدافعي ولفرهامبتون وسدد كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77 ليعلن عن هدف أول ليونايتد.

وسجل راشفورد هدفا ثانيا في الدقيقة 84 لكن تم إلغائه بداعي لمسة يد عقب العودة لتقينة الفيديو.

وكاد راؤول خيمينيز يسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن رأسيته تألق أمامها دي خيا.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز مثير ليونايتد بهدف دون رد.