بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي

حافظ اتحاد جدة على سجله خالي من الهزائم في الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على أبها بهدفين مقابل هدف المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

وسجل عبد الرزاق حمد الله ورومارينهو هدفي الاتحاد، فيما أحرز صالح العمري هدف أبها الوحيد.

الاتحاد حقق الفوز السابع بعدما تعادل في 3 مباريات سابقة من أصل 10 مباريات خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وبات الاتحاد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي وله مباراة مؤجلة ضد الشباب.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر برصيد 25 نقطة.

ودفع البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد بالثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي في مواجهة أبها.

وافتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التهديف في الدقيقة 21 بعد عرضية متقنة من مهند الشنقيطي.

وتصدى مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد لفرصة هدف مؤكد من صالح العمري ومنع التعادل في الدقيقة 36.

وسجل البرازيل رومارينهو الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 51.

وتصدى مارسيلو جروهي لركلة جزاء نفذها التونسي سعد بقير لاعب أبها في الدقيقة 54.

ونجح صالح العمري لاعب أبها في تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك جروهي في الدقيقة 72.

وأبعد أمين عطوشي محاولة خطيرة من أمام مواطنه حمدالله وحولها إلى ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة من المباراة.