تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم في دربي كتالونيا رغم الاعتراضات

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في دربي كتالونيا أمام إسبانيول في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد أعلن مشاركة ليفاندوفسكي في مواجهة إسبانيول بعد صدور إجراء احترازي من محكمة تسوية المنازعات ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية على اللاعب لمدة 3 مباريات. (طالع التفاصيل)

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن إسبانيول يدرس الانسحاب نمن مواجهة برشلونة بعد قرار المحكمة بتعليق عوقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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وجاء تشكيل البلاوجرانا:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجين

الدفاع: ماركوس ألونسو – سيرجي روبرتو – أندريس كريستنسين – جوردي ألبا

الوسط: بيدري – جافي – فرينيكي دي يونج

الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

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ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين مع ملاحقه ريال مدريد.

فيما يحتل إسبانيول المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

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