تين هاج يكشف سبب جلوس راشفورد على مقاعد البدلاء أمام ولفرهامبتون

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبيرنلي

كشف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أسباب غياب ماركوس راشفورد عن التشكيل الأساسي ضد ولفرهامبتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع الذئاب في الثانية والنصف عصر اليوم لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس صاحب القميص رقم 10 على مقاعد البدلاء لحساب الأرجنتين أليخاندرو جاراناتشو.

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وأوضح تين هاج السبب عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأسباب "تأديبية داخلية".

ولم يخض المدرب الهولندي في مزيد من التفاصيل، بخلاف القول إنها "قواعدنا".

وخاض راشفورد البالغ 25 عاما 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي سجل 5 أهداف وصنع 3.

ويتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.

بينما يحتل الذئاب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

ماركوس راشفورد إريك تين هاج الدوري الإنجليزي
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