تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وراشفورد على الدكة

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تغييرا وحيدا في صفوف الفريق أمام ولفرهامبتون في لقاء يجمع الفريقان لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في التشكيل الأساسي بدلا من ماركوس راشفورد الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

فيما لم يتواجد ليساندرو مارتينيز الفائز بلقب كأس العالم 2022 ضمن قائمة الفريق للمباراة.

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وجاء تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: تيريل مالاسيا – رافائيل فاران – لوك شاو – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كاسيميرو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أنتوني مارسيال – أنتوني

وعلى دكة البدلاء: توم هيتون – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – براندون ويليامز – فريد – كوبي ماينو – دوني فان دي بيك – أنتوني إيلنجا – ماركوس راشفورد.

ويتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.

بينما يحتل الذئاب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

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