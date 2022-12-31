بيراميدز: قرار نقل مباراتنا أمام الأهلي "يخالف لائحة رابطة الأندية".. ولن نحتج على القرار

أبدى نادي بيراميدز اندهاشه من تغيير ملعب مواجهته ضد الأهلي من ملعب الأهلي we السلام إلى استاد القاهرة قبل أيام من إقامة اللقاء وهو "ما يخالف لائحة رابطة الأندية"، كما كشف عدم التقدم باحتجاج رسمي على القرار.

وأعلن الأهلي أمس الجمعة، إقامة لقاءه ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان بيراميدز:

"يبدي نادي بيراميدز اندهاشه الشديد من إعلان نقل مباراة فريقنا المقبلة في الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من الملعب المحدد سلفا استاد السلام، قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ويؤكد نادي بيراميدز أنه طبقا للائحة رابطة الأندية وتحديدا المادة 65 والمتعلقة بملاعب المباريات، فإنه يجوز تغيير ملعب المباريات بناء على رغبة أي من الطرفين، ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات وقبل المباراة بأربعة عشر يوما من تاريخ اللقاء المطلوب تعديل الملعب الخاص به، وهو البند الواضح والصريح في اللائحة، وتم التغاضي عنه والإعلان عن تعديل ملعب اللقاء قبل أقل من 3 أيام فقط على إقامة تلك المواجهة، وهو الأمر الذي نراه غير طبيعيا.

ويبدي نادي بيراميدز كامل اندهاشه من تعديل ملعب اللقاء بالمخالفة للائحة وحتى دون الرجوع لنادي بيراميدز الطرف الثاني في المباراة والذي فوجئ بقرار التعديل دون استشارته كطرف أصيل في المباراة.

وبعيدا عن قرار تغيير ملعب المباراة، فإن تعديل الملعب أو بقائه كما هو لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة لنادي بيراميدز الذي يلعب المباراة خارج ملعبه، والذي يستعد لتلك المواجهة بكامل قوته وتركيزه، ولديه إصرار كبير على تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

ويعلن نادي بيراميدز أنه في النهاية لن يتقدم باحتجاج رسمي على القرار، بل أنه يجد نفسه مضطرا لقبول قرار تغيير الملعب احتراما للعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي الأهلي ومجلس إدارته ورغبتهم في تغيير ملعب اللقاء، وهي العلاقة التي يسعى بيراميدز أن تسود فيها الأخوة والاحترام المتبادل، شأن علاقته بجميع الأندية المصرية.

وفي النهاية يرغب نادي بيراميدز، أن يكون احترام اللوائح الصادرة عن رابطة الأندية المصرية المحترفة قبيل انطلاق الموسم هو القاعدة التي لا يحيد عنها جميع أطراف المنظومة، وأن يكون الاستثناء في حالات الضرورة القصوى. التعامل وفي إدارة بطولة الدوري، وأن يكون التعامل بالمثل وبدون اختلاف هو السائد في طريقة إدارة المسابقة المحلية، ودون أفضلية لفريق على حساب الآخر، وأن تكون العدالة هي العنصر السائد في التعامل بين جميع الأندية".

وتعادل الأهلي بهدف لكل فريق مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري.

فيما فاز بيراميدز على الاتحاد بنتيجة 3-0 في الجولة العاشرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة.