تقرير: إسبانيول يدرس الانسحاب من مباراة برشلونة بسبب ليفاندوفسكي

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يدرس إسبانيول الانسحاب من المواجهة المرتقبة ضد برشلونة وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

ويلعب برشلونة ضد إسبانيول مساء اليوم السبت ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية فإن إسبانيول يدرس الانسحاب نمن مواجهة برشلونة بعد قرار المحكمة بتعليق عوقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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وكان برشلونة قد أعلن مشاركة ليفاندوفسكي في مواجهة إسبانيول بعد صدور إجراء احترازي من محكمة تسوية المنازعات ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية على اللاعب لمدة 3 مباريات. (طالع التفاصيل)

بيان إسبانيول

وأصدر إسبانيول بيانا غاضبا بعد قرار المحكمة بأحقية روبرت ليفاندوفسكي في المشاركة بدربي كاتالونيا جاء كالتالي:

"يجد إسبانيول أنه من غير المعتاد تعليق عقوبة ليفاندوفسكي مؤقتا، قبل 24 ساعة من المباراة ضد برشلونة، وبعد رفض الطعون من قبل ثلا3 هيئات مختلفة".

"على الرغم من كوننا طرفا مشاركا بشكل مباشر، لم نتمكن من الوصول إلى القرار إلا بعد طلبه. لم يتم إبلاغنا كما كان ينبغي أن يتم وفقا للوائح الإجرائية".

"نعتقد أن متطلبات تبرير الإيقاف المؤقت غير مستوفاة، خاصة وأن العقوبة تغطي مخالفتين مختلفتين (البطاقة الحمراء والإشارة). كما تم تأييده سابقا من قبل ثلاث هيئات مختلفة ، في حين أن تقرير الحكم يؤيد الإيقاف".

يشعر إسبانيول أنه تعرض للظلم عند الأخذ في الاعتبار السوابق مع الأندية الأخرى. طوال هذا الموسم، واجه إسبانيول مواقف مماثلة تم فيها تقديم طعون لتعليق عقوبة لاعبينا ولم تؤد بأي حال من الأحوال إلى اجتماع اللجنة كما حدث".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين مع ملاحقه ريال مدريد.

فيما يحتل إسبانيول المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

برشلونة ليفاندوفسكي إسبانيول
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