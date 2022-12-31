الرياضية تكشف موعد وصول رونالدو المحتمل لبدء مشواره مع النصر

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية موعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو المحتمل إلى البلاد لبدء تجربته مع النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأوضح التقرير أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة مع النصر في 5 يناير المقبل.

ويستعد النصر لمواجهة الطائي في الخامس من يناير المقبل.

ومن المتوقع وصوله إلى الرياض الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد إنهاء الترتيبات كافة.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة في 10 مباريات.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.