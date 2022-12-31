كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري

انتصرت سيدات الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من دوري الممتاز لكرة السلة سيدات.

وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 91-47 على الطيران.

فيما فزن سيدات سبورتنج بطلات إفريقيا على الاتحاد بنتيجة 65-59.

وانتصرت سيدات سموحة بنتيجة 93-95 على الزمالك.

وأخيرا تفوق فريق الجزيرة على البنك الأهلي بنتيجة 67-64.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.