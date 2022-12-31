كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 01:20

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

انتصرت سيدات الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من دوري الممتاز لكرة السلة سيدات.

وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 91-47 على الطيران.

فيما فزن سيدات سبورتنج بطلات إفريقيا على الاتحاد بنتيجة 65-59.

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وانتصرت سيدات سموحة بنتيجة 93-95 على الزمالك.

وأخيرا تفوق فريق الجزيرة على البنك الأهلي بنتيجة 67-64.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎دوري الممتاز أ سيدات من الأول إلى الثامن -الجولة الأولى الطيران 47-91 الأهلي الاتحاد 59-65 سبورتنج الزمالك 53-93 سموحة البنك الأهلي 64-67 الجزيرة Banque‎'‎‎

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.

كرة سلة الأهلي سبورتنج
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