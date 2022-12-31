كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج وخسارة الزمالك في الدوري
السبت، 31 ديسمبر 2022 - 01:20
كتب : FilGoal
انتصرت سيدات الأهلي وسبورتنج في الجولة الأولى من دوري الممتاز لكرة السلة سيدات.
وتفوقت سيدات الأهلي بنتيجة 91-47 على الطيران.
فيما فزن سيدات سبورتنج بطلات إفريقيا على الاتحاد بنتيجة 65-59.
وانتصرت سيدات سموحة بنتيجة 93-95 على الزمالك.
وأخيرا تفوق فريق الجزيرة على البنك الأهلي بنتيجة 67-64.
وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام الذهاب والإياب إذ يخوض كل فريق 14 مباراة لتحديد الترتيب الذي يتحدد على إثره المواجهات الإقصائية لتحديد البطل.
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