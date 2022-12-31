فان دايك: الانتصار دون تسجيل؟ هكذا تفوز بهذا النوع من المباريات

شدد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على ضرورة تحسن الفريق الفترة المقبلة بعد الأداء "الفقير" الذي قدمه اليوم.

وفاز ليفربول دون أن يوقع أي من لاعبيه على أهداف المباراة أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك عقب المباراة: "كان الأداء ضيفا وفقيرا للغاية من جانبنا، لكن من الجيد أننا حصلنا على النقاط الثلاث، هذا أمر مهم وهكذا تفوز بتلك المباريات".

وأضاف "حاولنا الدخول في المباراة في أكثر من لحظة، لكن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحسينها".

وتابع "نحن نعلم طريقة لعبهم والسرعة التي يمتازوا بها، حاولنا السيطرة على ذلك، وأوقعونا كثيرا في مصيدة التسلل".

وعلق على تواجد كودي جاكبو في المدرجات، وقال: "سينضم إلينا في يناير، علينا أن نمنحه الوقت، الأشخاص المهتمين بالنادي سيعطوه الوقت من أجل التأقلم".

وأتم "الآن علينا التعافي والتحسن والاستعداد لبرينتفورد".

وانتصر ليفربول بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد.

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وأصبح ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.