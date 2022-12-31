استبعاد 21 لاعبا من 30.. تلاعب جماعي في أعمار ناشئي الكاميرون

اضطر منتخب الكاميرون تحت 17 عاما لسحب 21 لاعبا من قائمته بسبب شبهة التلاعب في أعمارهم، وذلك قبل المشاركة في بطولة مؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك إثر خروج نتائج أشعة الرسغ التي يطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجرائها للتحقق من العمر، والتي أسقطت 21 لاعبا من أصل 30 في قائمة الكاميرون.

وأصدر الاتحاد الكاميروني برئاسة صامويل إيتو بيانا جاء فيه:

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الرأي العام بأنه خلال التحضيرات لبطولة اتحاد وسط إفريقيا 2023، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، خرج 21 لاعبا من أصل 30 في القائمة بسبب الأشعة على الرسغ.

لقد تم إبعادهم أيضا من القائمة، وتم اتخاذ عدة إجراءات فورية لاستبدالهم.

هذا الإجراء ناتج عن تعليمات صارمة من رئيس الاتحاد الكاميروني، بخصوص عمليات التلاعب التي أضرت بصورة الكرة الكاميرونية.

الاتحاد الكاميروني يحث كل الطراف الفاعلة وخصوصا المدربين على احترام قواعد الفئات العمرية.