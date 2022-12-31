مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم ثنائي الأهلي.. وموعد الانضمام

كشف مصدر من نادي سموحة تفاصيل التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم الثنائي: زياد طارق وحسام حسن.

وكان فرج عامر رئيس النادي أوضح عبر FilGoal.com توصله لاتفاق لضم الثنائي.(طالع التفاصيل)

وقال مصدر من سموحة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق لاستعارة ثنائي الأهلي، زياد طارق لمدة موسم ونصف، وحسام حسن لمدة 6 شهور".

وتابع "صفقة الثنائي لسموحة لا تتعلق بانتقال خالد عبد الفتاح إلى الأهلي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اتفق مع اللاعب على شروط التعاقد الشخصية على أن يوقع اللاعب على عقد يربطه بالمارد الأحمر لأربع سنوات ونصف.

وأكمل "ثنائي الأهلي سينضم لتدريبات سموحة بعد مباراتهم ضد بيراميدز".

وأتم "قيمة صفقة استعارة حسام حسن من الأهلي هي تسوية للقيمة المتبقية من انتقاله للأحمر منذ موسم ونصف".

المهاجم البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 5 مباريات بمعدل 73 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ انتقاله للأهلي الموسم الماضي خاض 25 مباراة سجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة في الدوري برصيد 45 هدفا.

وخاض زياد طارق منذ تصعيده للفريق الأول 21 مباراة في الدوري والكأس الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كما تواجد في قائمة الأهلي التي شاركت في كأس العالم للاندية 2021 وحصدها خلالها الفريق الميدالية البرونزية.