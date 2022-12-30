فرج عامر لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم خالد عبد الفتاح.. وطلبت هذين اللاعبين

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم الأهلي بعرض لاعب الفريق السكندري خالد عبد الفتاح خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "نعم الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم خالد عبد الفتاح وكل ما يثار عن وجود خلافات حول طرق السداد بشأن الصفقة أمر عار تماما عن الصحة لأن تعاملاتي مع الأهلي قائمة على الاحترام والعدالة".

وواصل "على مدار السنوات الماضية كنا نتبادل اللاعبين مع الأهلي وهناك من صنعوا الفارق في سموحة وكان سببا في انضمامهم لمنتخب مصر وإعادتهم له مجددا مثل أحمد عبد القادر ومحمد شكري وآخرين".

وأردف رئيس سموحة "التبادل مع الأهلي ليس في كرة القدم فقط بل الألعاب الأخرى الأهلي طلب ثلاثة لاعبين من الرياضات الأخرى والأولوية لدي للأهلي لأنه يفيد النادي وأحصل منه على ما أريد، حتى لو أندية أخرى تريد خالد عبد الفتاح فالأولوية للأهلي لأنني سأحصل على لاعبين منه في المقابل".

وكشف "المصري وبيراميدز قدما عرضين لضم خالد عبد الفتاح ولكن كما قلت الأولوية للأهلي مع احترامي لكل الأندية ولا توجد مشكلة في التعامل مع كل الأندية".

وعما طلب الحصول عليه من الأهلي لم يكشف فرج عامر التفاصيل المادية فيما أوضح "طلبت من الأهلي الحصول على حسام حسن وزياد طارق والأهلي وافق ولا توجد مشكلة بل وهناك لاعبين آخرين قد نحصل عليهم والمفاوضات مازالت قائمة".

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الجمعة في السياق ذاته فإن الأهلي اتفق مع اللاعب على شروط التعاقد الشخصية على أن يوقع اللاعب على عقد يربطه بالمارد الأحمر لأربع سنوات ونصف.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ23 عاما اللعب كظهير أيمن وفي كل مراكز الدفاع وخلال الموسم الجاري لعب في الناحيتين اليمنى واليسرى.

وخاض خالد عبد الفتاح خلال الموسم الجاري مع سموحة ثماني مباريات لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

ويعد اللاعب من ناشئي سموحة وشارك مع الفريق إجمالا في 48 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.