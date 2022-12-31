فرصة وحيدة مهدرة.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول أمام ليستر سيتي

شارك محمد صلاح أساسيا في فوز ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول دون أن يوقع أي من لاعبيه على أهداف المباراة على ملعب أنفيلد.

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وخاض صلاح الـ90 دقيقة كاملة وسدد على المرمى 4 مرات.

جاءت أرقام صلاح أمام ليفربول كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات: 4

دقة التمرير: 77%

عدد التمريرات الصحيحة: 10 من 13

الفرص المصنوعة: 1

الفرص الحقيقية المهدرة: 1

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 5 من 8

عدد مرات لمس الكرة: 30

عدد مرات استعادة الكرة: 3



















وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وأصبح ووت فايس رابع لاعب يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جيمي كاراجر عام 1999(ليفربول ضد مانشستر يونايتد) ، مايكل بروكتور عام 2003 (سندرلاند ضد تشارلتون) وجوناثان والترز عام 2013 (ستوك ضد تشيلسي).

وبهذه النتيجة، أصبح ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.