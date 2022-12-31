كيف يلعب النصر بعد التعاقد مع رونالدو

السبت، 31 ديسمبر 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

كيف يلعب النصر في وجود رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

السؤال الآن على طاولة رودي جارسيا مدرب النصر: كيف يلعب الفريق في وجود رونالدو؟

إليكم التشكيل المحتمل..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو

أمامهما: أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر - كريستيانو رونالدو

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