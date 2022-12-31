دون أن يوقع لاعبوه عليها.. ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدفين نيران صديقة

فاز ليفربول دون أن يوقع أي من لاعبيه على أهداف المباراة أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليفربول بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد.

وسجل كيرنان ديوسبري هال هدف ليستر سيتي وأهدى ووت فايس (هدفيين عكسيين) لـ ليفربول.

وأصبح ووت فايس رابع لاعب يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جيمي كاراجرعام 1999(ليفربول ضد مانشستر يونايتد) ، مايكل بروكتور عام 2003 (سندرلاند ضد تشارلتون) وجوناثان والترز عام 2013 (ستوك ضد تشيلسي).

وبهذه النتيجة، أصبح ليفربول في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تجميد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.

أحداث المباراة

افتتح ليستر سيتي أهداف المباراة عند الدقيقة 5 عن طريق كيرنان ديوسبري هال الذي انفرد بـ أليسون بيكر حارس ليفربول بعد عرضية متقنة من باستون داكا ليضعها بهدوء في الشباك.

الهدف هو السابع الذي يتلقاه ليفربول في أول خمس دقائق من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022 وهو الأكثر في تاريخ المسابقة بجانب بلاكبيرن عام 2009 وسندرلاند عام 2000.

وأجرى بيراندن روجير أول تبديل اضطراري عند الدقيقة 16 بدخول جيمي فاردي وخروج باستون داكا مصابا.

وأشعل فاردي الهجوم عند الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من جهة اليمين لكن أبعدها أرنولد إلى ركنية من جهة اليسار قبل أن تشكل خطورة.

وألغي هدفا بداعي التسلل ل ليفربول عند الدقيقة 26 بعد تواجد محمد صلاح متسللا.

8 دقائق مشتعلة

وسجل ليفربول هدف التعادل عن طريق هدف عسكي أحرزه ووت فايس بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من أرنولد من جهة اليمين حاول فايس إبعادها ولكن الكرة سكنت أقصى يمين المرمى بالخطأ.

وقبل ثوان من نهاية الشوط الأول، عاد اللاعب ذاته وسجل هدف عكسي لصالح ليفربول بعد تسديدة من نونيز من على حدود منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر فحاول فوت فايس إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، وينتهي معها الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول صلاح مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 53 بعد تسديدة من محمد صلاح من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ورد هارفي بارن لاعب ليستر سيتي الذي مر بشكل رائع من جهة اليسار ولكنه تسديدته أبعدها الدفاع قبل أن تمر إلى المرمى.

وزاد ليستر في الهجوم بعد كرة عرضية من لوك توماس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع ليفربول عن مناطق الخطورة.

وأجرى يورجن كلوب تبديلين في الدقيقة 36 بدخول الثنائي نابي كيتا وكوستاس تسيميكاس وخروج تشامبرلين وآندي روبرتسون.

وجاءت أخطر فرص اللقاء عن طريق محمد صلاح عند الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية وانفراد لكن تصدى لها داني وورد.

وعاد صلاح من جديد عند الدقيقة 83 بعد كرة بدأت من داروين نونيز الذي تأخر ثم مررها لصلاح يسددها ويبدها وورد.

وتوالت هجمات الريدز على ليستر من أجل إحراز هدف ثالث لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.