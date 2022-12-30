انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) (1) ليستر سيتي.. فوز الريدز
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة على ملعب "أنفيلد" في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هــــنـــــا.
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ق 37 جوووول التعادل لـ ليفربول بهدف عسكي سجله ووت فاس
ق 5 فرصة للتعادل لـ ليفربول عن طريق تياجو ألكانترا بعد مراوغة لكن الدفاع يعترض الكرة وتصل لـ داني ورد.
ق 4 جوووول أول لـ ليستر سيتي عن طريق كيرنان دويسبيري هال بعد تمريرة عرضية استقبلها وانفرد بالحارس أليسون بيكر ثم وضعها بهدوء في الشباك.
بداية المباراة
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