تشكيل ليفربول - تعديل وحيد.. صلاح يقود هجوم الريدز أمام ليستر سيتي

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة هارفي إليوت في خط الوسط بدلا من فابينيو الغائب.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: هارفي إليوت - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - أليكس أوكسليد تشامبرلين

وفاز ليفربول في مباراته السابقة على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومنذ العودة بعد توقف كأس العالم 2022، لعب ليفربول مباراة أخرى وخسرها أمام مانشستر سيتي 3-2 في دور الـ 16 لكأس الرابطة الإنجليزية.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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