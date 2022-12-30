فيتوريا ينعي الأسطورة البرازيلية بيليه

نعى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر نجم الكرة البرازيلية بيليه.

وتوفي بيليه في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر فيتوريا صورة عبر حسابه الشخصي على الانستجرام كاتبا: "ارقد في سلام أيها الملك بيليه".

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

وبعيدا عن مشواره الدولي التاريخي فقد توج بيليه مع سانتوس بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين.

كما ظفر بكأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لبطولة سا وباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

ومع نيويورك كوزموس توج بالدوري الأمريكي مرة واحدة.

وودّع عالم كرة القدم بأكمله أمس الخميس أسطورته الأولى: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه".

الجميع اتفق في الرسالة الوداعية على أمر وحيد أن جسده رحل لكن إرثه باق ومديد، وجاءت أبرز الرسائل الوداعية من نجوم كرة القدم وكان لكلٍ طريقته الخاصة للتعبير عن الفقد المرير. (شاهد من هنا)