فيتوريا ينعي الأسطورة البرازيلية بيليه

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مصر - بلجيكا

نعى روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر نجم الكرة البرازيلية بيليه.

وتوفي بيليه في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر فيتوريا صورة عبر حسابه الشخصي على الانستجرام كاتبا: "ارقد في سلام أيها الملك بيليه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: عرفت بيليه في أكاديمية برشلونة.. وآمل أن يستمر هالاند في التحسن "أعطى لرقم 10 معنى وللفقراء صوت ومرجع للأبد".. وداع نجوم كرة القدم لـ بيليه رحيل الملك - أن تلعب مثل بيليه.. جينجا البرازيل المتكامل رحيل الملك - عندما صرخ بيليه محتفلا بهدف لم يسجله رحيل الملك - بيليه وسر الهدف الـ 1000

May be an image of 2 people, people playing football, people standing, ball, outdoors and text that says ':٢ rui.vitoriaoficial 23s RIP King Pelé'

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

وبعيدا عن مشواره الدولي التاريخي فقد توج بيليه مع سانتوس بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين.

كما ظفر بكأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لبطولة سا وباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

ومع نيويورك كوزموس توج بالدوري الأمريكي مرة واحدة.

وودّع عالم كرة القدم بأكمله أمس الخميس أسطورته الأولى: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه".

الجميع اتفق في الرسالة الوداعية على أمر وحيد أن جسده رحل لكن إرثه باق ومديد، وجاءت أبرز الرسائل الوداعية من نجوم كرة القدم وكان لكلٍ طريقته الخاصة للتعبير عن الفقد المرير. (شاهد من هنا)

بيليه روي فيتوريا
نرشح لكم
العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق الرابع من فريقه.. رزاق سيسيه رجل مباراة البنك الأهلي والمقاولون البنك الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بقلب الطاولة على المقاولون العرب أحمد الشيخ: أريد العودة للتسجيل.. وأتطلع للحفاظ على لقب هداف الدوري السادس من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وغزل المحلة الأول بينهما منذ 2014.. تعادل سلبي يحسم مواجهة سموحة وغزل المحلة
أخر الأخبار
جاتوزو: أمنيتي لـ 2023؟ انتهاء الحرب وتنخفض الأسعار لمن ليس لديهم المال 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أول تصريحات رونالدو بعد انتقاله إلى النصر 20 دقيقة | الوطن العربي
رونالدو درة التاج.. تشكيل النجوم المحترفين في الدوري السعودي 25 دقيقة | الوطن العربي
5 كرات ذهبية في السعودية.. رونالدو إلى النصر 31 دقيقة | الوطن العربي
العشري: فقدنا نقطتين كما حدث أمام الأهلي.. وهوية سموحة ظهرت 40 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شي كيلي 50 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإسباني - بلد الوليد (0) (0) ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - فوز الكبار في الجولة الأولى من دوري السوبر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 انتهت سوبر كرة السلة - مغادرة لاعبي الفريقين بعد إعلان إلغاء المباراة