"أعطى لرقم 10 معنى وللفقراء صوت ومرجع للأبد".. وداع نجوم كرة القدم لـ بيليه

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

بيليه

ودّع عالم كرة القدم بأكمله أمس الخميس أسطورته الأولى: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه".

وتوفي بيليه في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الجميع اتفق في الرسالة الوداعية على أمر وحيد أن جسده رحل لكن إرثه باق ومديد.

ويقدم FilGoal.com أبرز الرسائل الوداعية من نجوم كرة القدم وكان لكلٍ طريقته الخاصة للتعبير عن الفقد المرير.

رونالدو نازاريو

"فريد من نوعه. عبقري. عظيم. موهوب. فنان. لا مثيل له. القمة هي المكان الذي وصل إليه بيليه ولم يغادره أبدا. تركنا اليوم ملك كرة القدم، الأعظم على الإطلاق.

بدأنا الحداد. مختلطا بحزن الفراق والفخر العظيم بالتاريخ المتروك".

نيمار جونيور

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"قبل بيليه، الرقم 10 كان مجرد رقم.

قبل بيليه، كرة القدم كانت مجرد رياضة.

لقد حول كرة القدم إلى فن ومتعة.

لقد منح صوتا للفقراء وأصحاب البشرة السمراء، وجعل البرازيل على مرأى العالم.

لقد رحل، ولكن السحر يبقى. بيليه إلى الأبد".

كريستيانو رونالدو

"خالص تعازيّ للبرازيل بأكملها ولا سيما لعائلة السيد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو.

كان مصدر إلهام للعديد من الملايين، مرجع للأمس واليوم وإلى الأبد.

الحب الذي أظهرته لي دائمًا كان متبادلاً في كل لحظة شاركناها حتى من مسافة بعيدة.

لن يُنسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد من عشاق كرة القدم. ارقد في سلام أيها الملك".

ليونيل ميسي

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نشر ميسي صورة تجمعه بـ بيليه وفوقها عبارة "ارقد في سلام".

فرانز بيكنباور

تجرعت كرة القدم اليوم أعظم خسارة في تاريخها. وفقدت أنا كذلك صديقا وفيا. ستكون كرة القدم مدينة لك للأبد. ارقد في سلام".

جابرييل باتيستوتا لاعب منتخب الأرجنتين السابق

"أشكرك على كل ما قدته لعالم كرة القدم. اركض في سلام يا أسطورة".

جاري لينكر

"مات بيليه. أعظم لاعبي كرة القدم وأكثر الرجال سعادة. لقد لعب بطريقة لم يقترب منها سوى القليلين. 3 مرات رفع الكأس الذهبية المرموقة مرتديا ذلك القميص الأصفر الجميل. ربما غادرنا لكنه سيحظى دائمًا بخلود في عالم كرة القدم".

إيرلينج هالاند

"كل حركة تراها من أي لاعب. بيليه فعلها أولاً. ارقد في سلام".

دينيس لو لاعب مانشستر يونايتد السابق

"كان بيليه لاعب كرة قدم لا يُصدق، كان يتمتع بالأناقة والرشاقة والذوق، لقد جعل كل شيء يبدو سهلاً للغاية. الدقة التي أظهرها في طريقة لعبه كانت بهجة للمشاهدين أكثر من أي شيء آخر. لقد كان رجلاً جيدًا يتمتع بحضور وابتسامة رائعة".

بيليه ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو
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