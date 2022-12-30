"أعطى لرقم 10 معنى وللفقراء صوت ومرجع للأبد".. وداع نجوم كرة القدم لـ بيليه

ودّع عالم كرة القدم بأكمله أمس الخميس أسطورته الأولى: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه".

وتوفي بيليه في ولاية ساو باولو في البرازيل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الجميع اتفق في الرسالة الوداعية على أمر وحيد أن جسده رحل لكن إرثه باق ومديد.

ويقدم FilGoal.com أبرز الرسائل الوداعية من نجوم كرة القدم وكان لكلٍ طريقته الخاصة للتعبير عن الفقد المرير.

رونالدو نازاريو

Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol - um só. O maior de todos os tempos. O mundo de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

"فريد من نوعه. عبقري. عظيم. موهوب. فنان. لا مثيل له. القمة هي المكان الذي وصل إليه بيليه ولم يغادره أبدا. تركنا اليوم ملك كرة القدم، الأعظم على الإطلاق.

بدأنا الحداد. مختلطا بحزن الفراق والفخر العظيم بالتاريخ المتروك".

نيمار جونيور

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"قبل بيليه، الرقم 10 كان مجرد رقم.

قبل بيليه، كرة القدم كانت مجرد رياضة.

لقد حول كرة القدم إلى فن ومتعة.

لقد منح صوتا للفقراء وأصحاب البشرة السمراء، وجعل البرازيل على مرأى العالم.

لقد رحل، ولكن السحر يبقى. بيليه إلى الأبد".

كريستيانو رونالدو

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"خالص تعازيّ للبرازيل بأكملها ولا سيما لعائلة السيد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو.

كان مصدر إلهام للعديد من الملايين، مرجع للأمس واليوم وإلى الأبد.

الحب الذي أظهرته لي دائمًا كان متبادلاً في كل لحظة شاركناها حتى من مسافة بعيدة.

لن يُنسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد من عشاق كرة القدم. ارقد في سلام أيها الملك".

ليونيل ميسي

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نشر ميسي صورة تجمعه بـ بيليه وفوقها عبارة "ارقد في سلام".

فرانز بيكنباور

Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören. Ruhe in Frieden @Pele — Franz Beckenbauer (@beckenbauer) December 29, 2022

تجرعت كرة القدم اليوم أعظم خسارة في تاريخها. وفقدت أنا كذلك صديقا وفيا. ستكون كرة القدم مدينة لك للأبد. ارقد في سلام".

جابرييل باتيستوتا لاعب منتخب الأرجنتين السابق

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

"أشكرك على كل ما قدته لعالم كرة القدم. اركض في سلام يا أسطورة".

جاري لينكر

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 29, 2022

"مات بيليه. أعظم لاعبي كرة القدم وأكثر الرجال سعادة. لقد لعب بطريقة لم يقترب منها سوى القليلين. 3 مرات رفع الكأس الذهبية المرموقة مرتديا ذلك القميص الأصفر الجميل. ربما غادرنا لكنه سيحظى دائمًا بخلود في عالم كرة القدم".

إيرلينج هالاند

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

"كل حركة تراها من أي لاعب. بيليه فعلها أولاً. ارقد في سلام".

دينيس لو لاعب مانشستر يونايتد السابق

🚨 Denis Law: ‘Pele was an ­unbelievable footballer; he had style, grace, flair and made everything look so easy. The precision in the way he played made him such a joy to watch… more than anything he was a good man with a great ­presence and a fantastic smile.’ ❤️ — UtdPlug (@UtdPlug) December 29, 2022

"كان بيليه لاعب كرة قدم لا يُصدق، كان يتمتع بالأناقة والرشاقة والذوق، لقد جعل كل شيء يبدو سهلاً للغاية. الدقة التي أظهرها في طريقة لعبه كانت بهجة للمشاهدين أكثر من أي شيء آخر. لقد كان رجلاً جيدًا يتمتع بحضور وابتسامة رائعة".