مؤتمر جوارديولا: عرفت بيليه في أكاديمية برشلونة.. وآمل أن يستمر هالاند في التحسن

تقدم بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تعازيه على وفاة بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كما شدد على إيمانه وثقته في قدرة إيرلينج هالاند على التحسن والوصول إلى الذورة كلاعب كرة القدم.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "نيابة عن مانشستر سيتي، أقدم التعازي لأسرة بيليه. كرة القدم أفضل بفضل هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "نيمار قال جملة عظيمة أن "رقم 10 كان مجرد رقم قبل بيليه" وهذا صحيح لقد أصبح مميزا، يريد كل لاعب ارتداء هذا الرقم. ما فعله من أجل كرة القدم سيبقى".

وتابع "لم أر بيليه يلعب أبدا، لكنني تحدثت مع الكثير من الأشخاص الذين قالوا أنه الأفضل بالنسبة إليهم، ليس فقط بسبب فوزه بـ 3 ألقاب كأس العالم بل أهدافه التي كانت شيئا جديدا عندما ظهر. لم أكن ولدت بعد عندما كان يلعب، الإرث الذي نتحدث عنه مثل فيلم أو كتاب جيد وبالفعل كان كذلك".

وواصل "لا أتذكر بوضوح متى بدأت أن أعرف بيليه، لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي. كان والدي وأمي يمتلكان تلفزيونًا واحدًا فقط لكنني أتذكر في أكاديمية برشلونة، كان هناك طبيبًا فيزيائيًا يحب البرازيل، وكان دائمًا يتحدث عن بيليه. في عمر التاسعة أو العاشرة بدأت المشاهدة ومعرفة كم هو قوي، ويمكنه فعل كل ذلك".

وأردف "لا أتذكر بوضوح متى بدأت أن أعرف بيليه، لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي. كان والدي وأمي يمتلكان تلفزيونًا واحدًا فقط لكنني أتذكر في أكاديمية برشلونة، كان هناك طبيبًا فيزيائيًا يحب البرازيل، وكان دائمًا يتحدث عن بيليه. في عمر التاسعة أو العاشرة بدأت بالمشاهدة ومعرفة كم هو قوي، ويمكنه فعل كل ذلك".

وتابع "يقول الناس أن أسلوب اللعب كان مختلفًا آنذاك، والآخر يقول أنه يمكنه اللعب في كل جيل. في البرازيل يقولون إنه الأفضل، والأرجنتين تقول دي ستيفانو ومارادونا وميسي. أقول دائمًا إن ميسي هو المفضل لديّ لأنني عملت معه، وأفهم عندما يختار الناس لاعبا آخر"

وتطرق للحديث عن اللاعبين، وقال: "إذا كان هالاند يحطم الأرقام القياسية فهذا يعني أنه يسجل الأهداف ويساعدنا على الفوز وبالتالي الفريق يستفيد. منذ يومه الأول معنا ونحن سعداء من وجوده، ليس فقط بسبب مساهمته في الأهداف بل لأشياء كثيرة. آمل أن يستمر في التحسن لأنني أشعر أنه قادر على القيام بعمل أفضل كلاعب كرة القدم، لا يزال صغيرا ولديه العقلية للقيام بذلك".

وعن عودة ألفاريز: "سيكون هنا بعد ليلة رأس السنة، لست قلقا بشأن لياقته البدنية، سنراه في التدريب وبعد ذلك سنقرر".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون غدا السبت في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

فيما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.