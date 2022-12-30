مؤتمر تين هاج: كأس العالم أفاد بيساكا.. ونحتاج لضم لاعبين بشروط

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بآرون وان بيساكا لاعب الفريق بعدما أصبح يشارك باستمرار منذ نهاية التوقف الدولي بسبب كأس العالم 2022.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لتتطور يجب أن تتواجد على أرضية الملعب، وفي النصف الأول من الموسم كان بيساكا إما مصابا أو مريضا لذا لم يكن لديه دور في الفريق".

وواصل "كان التوقف جيدا بالنسبة له لقد لعب عدة مباريات الآن ويؤدي بشكل جيد حقا، كنا بحاجة لتلك المنافسة في الفريق".

وبسؤاله كيف يطور مستوى بيساكا أجاب المدرب الهولندي "عن طريق التدريب ولعب المباريات ومن ثم يمكنه التطور والنضوج".

وسُئل تين هاج عن انضمام كودي جاكبو إلى ليفربول بدلا من يونايتد وهل سيكون سعيدا لو لم يتم تدعيم فريقه في شهر يناير خاصة في الهجوم وأجاب "نريد الفوز بالمباريات والبطولات وسنحتاج لتشكيلة كبيرة من اللاعبين ويجب أن يكونوا جيدين لتحقيق ذلك".

وأردف "سنحتاج لخلق منافسة بين اللاعبين لنتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على خيارات فنية، نحن نبحث عن اللاعب المناسب والذي يجب أن يتطابق مع المعايير الرياضية والمالية بالتأكيد".

وأكمل "لدينا تشكيلة من اللاعبين ويطابقون معاييرنا لكن مع المباريات المقبلة ستكون المنافسة صعبة، نريد اللعب في كل البطولات وأن نفوز ونحقق الألقاب".

وعن أليخاندرو جارناتشو قال: "نحن بحاجة لتأثير من اللاعبين القادمين من مقاعد البدلاء، وأنا سعيد بأن أحد اللاعبين سجل هدفا مثل فريد، وأعتقد أن جميع البدلاء قدموا أداء جيدا ضد نونتنجهام فورست".

ويستعد يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون غدا السبت في ملعب مولينيكس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 بـ13 نقطة بعدما خاض 16 مباراة مقابل 15 لمنافسه.