مؤتمر تشافي- عن الانتقالات الشتوية.. وجاهزية أراوخو وليفاندوفسكي

يرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه جاهزا لخوض مواجهة إسبانيول المرتقبة.

ويلعب برشلونة ضد إسبانيول غدا السبت ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "نحن متحمسون لمباراة إسبانيول بعد شهر من الانقطاع. لدينا لاعبون يملكون حس المنافسة، ونشعر بحالة معنوية جيدة بسبب تصدرنا للمسابقة. ليفاندوفسكي سيكون متاحا للعب بالإضافة لأراوخو".

وعاد رونالد أراوخو لقائمة برشلونة بعدما تعافي من الغصابى التي تعرض لها مع منتخب أوروجواي قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وأضاف مدرب برشلونة "الأهم بالنسبة لي أن يكون أراوخو جاهزا لخوض المباراة. لا أعتقد أنه سيلعب أساسيا غدا، لكننا سنرى إمكانية لعبه بعض الدقائق".

ليفاندوفسكي

وعن مشاركة ليفاندوفسكي اوضح "أنهينا الحصة التدريبية اليوم، ووضعنا بعين الاعتبار أن ليفاندوفسكي لن يلعب. لكن الأخبار جاءت أنه سيكون متاحًا للعب على الرغم من أن الوقت لم يكن مثاليا لرفع العقوبة. لكنني سعيد بالقرار. هو ايضًا متفاجئ بالقرار".

وكشف "أخبرونا أنه خلال يومين أو 3 ستجتمع لجنة الحكام للنظر بشأن العقوبة. لا نعلم متى سيتم إيقافه مجددا، لكنه معنا اليوم في التدريبات وأنا سعيد بتواجده. سيلعب معنا أمام إسبانيول، لكننا لا نعرف موقفه من مباراة أتلتيكو مدريد".

الانتقالات الشتوية

يري تشافي أن برشلونة يملك فريقا متكاملا قبل فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

واجب تشافي على خطته في سوق الانتقالا الشتوية وقال: "أنا سعيد بالتشكيلة التي أملكها حاليا. نحن نريد أن ننافس على الألقاب الأربعة التي نلعب عليها".

بوسكيتس

وعن تجديد عقد سيرجيو بوسيكتس علق "بوسكيتس لا يزال يملك 6 أشهر في عقده، ونحن نركز على هذا الموسم. لدينا لاعبين مهمين، ولا يمكننا أن نتحدث الآن عن الموسم المقبل".

وواصل "إنه قراره الشخصي ولديه دور هام. بالنسبة لي انه لاعب هام، سنرى كيف يجري الموسم، مهما كان قراره سيكون قراره الشخصي، سنحاول إقناعه بالبقاء".

الحكم لاهوز

وعن تعيين الحكم ماتيو لاهوز لإدارة مباراة إسبانيول علق تشافي " أنا أحترم ماتيو لاهوز لأنه حكم يتواصل بشكل جيد ويفسر قراراته وهذا أمر إيجابي. إنه لا ينفعل خلال المباراة، لكن الحكام قد يخطئون أحيانا".

تيرشتيجن

وتابع مدرب برشلونة "تحدثت مع بيكيه بشأن اعتزاله وكان قراره شخصي. اتخذنا قرارا بشأن ذلك، وأندريه تير شتيجن سيكون القائد الرابع".

واختتم "أبعث بتعازي لأسرة بيليه وللشعب البرازيلي على رحيله. كل اللاعبين يرون في بيليه وفي مارادونا وميسي قدوة لهم وأن يكونوا مثله. أكن كل الاحترام لبيليه".

وتوفي أمس الخميس الأسطورة الكروية والأيقونة البرازيلية بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض. (طالع التفاصيل)

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

فيما يحتل إسبانيول المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.