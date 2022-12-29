وفاة بيليه

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 20:59

كتب : رامي جمال

بيليه

توفي اليوم الخميس الأسطورة الكروية والأيقونة البرازيلية بيليه عن عمر يناهز 82 عاما.

وتوفي بيليه في المستشفى التي كان يرقد بها في ساو باولو في البرازيل في ظل معاناته من مضاعفات مرض السرطان منذ الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

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وخلال مسيرته الاستثنائية من عام 1957 لـ1977 سجل بيليه 757 هدفا في 831، بيد أن ناديه سانتوس يؤكد أن الجوهرة البرازيلية سجل أكثر من 1000 هدف.

ولعب بيليه في فريق نيويورك كوزموس الأمريكي من عام 1975 لـ1977 حيث سجل 37 هدفا في 64 مباراة.

وبعيدا عن مشواره الدولي التاريخي فقد توج بيليه مع سانتوس بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين.

كما ظفر بكأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لبطولة سا وباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

ومع نيويورك كوزموس توج بالدوري الأمريكي مرة واحدة.

بيليه البرازيل
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