موندو ديبورتيفو: لاعب برشلونة السابق يقود مفاوضات النصر السعودي مع بوسكيتس

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، وقد يرحل بعد مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع بوسيكتس بجانب مفاوضاتها الجارية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

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وأوضحت الصحيفة أن جوران فوسيفتش لاعب برشلونة ومساعد المدير الرياضي بالنادي الكتالوني سابقا يقود مفاوضات النصر لضم بوسكيتس.

ويعمل فوسيفتش منسقا لفرق القدم بفئاتها كافة بنادي النصر وهو من قاد المفاوضات مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن بوسكيتس وصله عرضا من النصر يتخطى ما يحصل عليه في برشلونة بفارق كبير لكن اللاعب لا يبدو مستعدا لخوض تجربة اللعب في السعودية حتى الآن.

وكشف التقرير أن بوسكيتس استقر في البداية على الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي ولكنه أعاد النظر مؤخرا في إمكانية تجديد عقده مع برشلونة خاصة أنه لا يريد الاستعجال في حسم مستقبله.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 696 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 42 أهداف.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعتبر بوسكيتس أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010، كما فاز بيورو 2012.

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