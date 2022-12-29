إنها تقترب؟ تقرير سعودي: اجتماع في مدريد لإتمام انتقال رونالدو إلى النصر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

للمرة الأولى منذ بدء التكهنات ذكرت وسيلة إعلام سعودية أن هناك اجتماع يحدث في العاصمة الإسبانية مدريد لإتمام انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تقرير لها اليوم الخميس وفقا لمصادرها أن هناك بعض المفاوضين السعوديين يتواجدون حاليا في مدريد للاجتماع مع رونالدو لإتمام انتقاله للنصر.

وأشار التقرير إلى أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر يتواجد كذلك في الاجتماع بهدف إتمام الصفقة بعد شهرين من المفاوضات.

لكن شدد التقرير أنه حتى الآن لم يوقع رونالدو على أي عقد يربطه بالنادي السعودي.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أنه وفقا للمصادر فإن رونالدو سيوقع على عقد يمتد لثلاثة أعوام ويحصل سنويا على 75 مليون يورو.

وكشف المصدر ذاته وفقا للصحيفة عن وجود رغبة من سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان في الانضمام للنصر لكنه لم يؤكد توجه إدارة النادي في ذلك الأمر.

يذكر أن رونالدو لاعب حر وبلا ناد منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين قبل شهر.

رونالدو النصر
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