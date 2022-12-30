رئيس أسوان: الرمادي قبل المهمة دون الحديث عن أموال.. وقد لا نستكمل الدوري

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

نادي أسوان

كشف الشافعي صالح رئيس أسوان عن أزمة كبرى تهدد مسيرة ناديه في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي رغم تحسن النتائج.

وفاز أسوان على المصري بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال صالح عبر أون تايم سبورتس: "لدينا أزمة كبرى في توفير تذاكر الطيران للمباريات التي نخوضها خارج ملعبنا. الشركة الراعية كانت تساهم بجزء كبير في حل هذه الأزمة منذ 3 سنوات والآن نريد عودة هذا الحل".

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وأضاف "نحن نوفر تكاليف مباراة بمباراة. اليوم كنت أبحث عن تدبير تذاكر طيران العودة إلى أسوان لخوض مباراة الزمالك المقبلة. إذا استمر هذا الأمر قد لا يستطيع أسوان استكمال المسابقة".

ويستضيف أسوان نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وأوضح "أعلى قيمة عقد لدي في النادي تصل إلى 850 ألف جنيه وهناك من يحصل على 300 ألف جنيه، وأعلى مكافآة فوز قيمتها 8 ألاف جنيه لذلك أشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة رغم الظروف الصعبة".

الرمادي

رئيس أسوان أثنى على أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الذي تسلبم المهمة خلفا لربيع ياسين.

وقال رئيس أسوان: "ربيع ياسين وهيثم عرابي كونا فريقا جيدا لكن التوفيق لم يحالفهما. أيمن الرمادي أحد أبناء النادي وكان لاعبا في الفريق موسم (1989-1990) وتواصل معي أحد المقربين وعرض فكرة توليه المهمة".

وواصل "كنت متخوفا في البداية لعدم خبرته في الدوري المصري لكن هذا الشخص أبلغني بإنجازاته في الدوري الإماراتي وعندما تواصلت معه قبل المهمة دون الحديث عن أموال".

وأكمل "الرمادي كان لديه ارتباط بتحليل مباريات كأس العالم بأحد الفضائيات الإماراتية لكنه ترك كل ذلك وجاء أسوان واستطاع تغيير الأمور وتصحيحها".

أسوان حقق الفوز للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي بعدما خسر 6 جولات خلال 10 مباريات بالموسم الحالي.

المصري خسر للمرة الثالثة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 خلال الموسم الحالي من أصل 10 مباريات.

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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